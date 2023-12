Nuits de la lecture 2024 médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin Lille, 20 janvier 2024 09:30, Lille.

Nuits de la lecture 2024 Samedi 20 janvier 2024, 10h30, 16h00 médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin Sur réservation

Drôle de binette et jolis petons : comptines et histoires autour du corps. P’tits trouillards s’abstenir car tout cela se passera… dans le noir !

Dès la naissance, la lecture à voix haute est un moment de partage et de plaisir avec l’adulte, un développement de l’imaginaire , un éveil et une découverte du monde. Le livre, c’est bon pour les bébés !

médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin 205 bis, rue Faubourg de Roubaix Lille 59110 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 12 53 90 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T10:30:00+01:00 – 2024-01-20T11:15:00+01:00

2024-01-20T16:00:00+01:00 – 2024-01-20T16:45:00+01:00

Centre National du Livre – Ministère de la Culture