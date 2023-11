Le voyage médiathèque de Saint Maurice Pellevoisin Lille Catégories d’Évènement: Lille

Le voyage Mercredi 22 novembre, 10h30 médiathèque de Saint Maurice Pellevoisin gratuit sur inscription La mediatheque de Saint Maurice Pellevoisin vous propose le spectacle suivant:

Eznaya, représentée par Zina Medjkoune propose le voyage dans des histoires contées ou chantées inspirées de la tradition et du thème du monde animal.

Public : 1 à 3 ans

médiathèque de Saint Maurice Pellevoisin 205 bis rue du faubourg de Roubaix Lille

2023-11-22T10:30:00+01:00 – 2023-11-22T11:00:00+01:00

