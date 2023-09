Faites vos jeux médiathèque de Saint Maurice Pellevoisin Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Faites vos jeux médiathèque de Saint Maurice Pellevoisin Lille, 13 octobre 2023, Lille. Faites vos jeux Vendredi 13 octobre, 18h00 médiathèque de Saint Maurice Pellevoisin Inscription pour l’apéro La médiatheque de Saint Maurice Pellevoisin organise une soirée jeux.

Elle aura lieu le vendredi 13 octobre de 18h à 21h dans ses locaux (205 bis rue du faubourg de Rouabix 59000 Lille).

Au programme:

Jeux tradittionnels, Mikado géant, Apéro quizz, jeux de plateau. médiathèque de Saint Maurice Pellevoisin 205 bis rue du faubourg de Roubaix Lille Lille 59777 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320125390 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T18:00:00+02:00 – 2023-10-13T21:00:00+02:00

