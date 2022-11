Ateliers: Prendre en main son ordinateur, naviguer sur Internet sans stress Médiathèque de Saint-Martin d’Estréaux Saint-Martin-d'Estréaux Catégories d’évènement: Loire

Ateliers: Prendre en main son ordinateur, naviguer sur Internet sans stress Médiathèque de Saint-Martin d’Estréaux, 18 novembre 2022, Saint-Martin-d'Estréaux. Ateliers: Prendre en main son ordinateur, naviguer sur Internet sans stress 18 et 25 novembre Médiathèque de Saint-Martin d’Estréaux En novembre deux ateliers hors les murs à Saint-Martin-d’Estréaux Médiathèque de Saint-Martin d’Estréaux 42620 Saint-Martin d’Estréaux Saint-Martin-d’Estréaux 42620 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://zoomacom.net/wiki/?MedNumFamillesRurales42 »}] En novembre deux ateliers hors les murs à Saint-Martin-d’Estréaux inscription au 07.66.88.25.42 Plus d’infos sur les actions de médiation numérique de Familles Rurales Loire: https://zoomacom.net/wiki/?MedNumFamillesRurales42

2022-11-18T09:30:00+01:00

2022-11-25T11:30:00+01:00

