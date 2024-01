Nuits de la lecture /Poésie en équilibre sur les mains et contorsion Médiathèque de Saint-Marc Brest, jeudi 18 janvier 2024.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 18:30:00

fin : 2024-01-18 20:00:00

Rencontre entre le travail corporel des deux artistes (équilibre sur les mains et contorsion) et leur passion commune pour la poésie, Macarena Gonzalez Neuman et Eugénie hersant-Prévert cherchent comment faire voyager ensemble les mots et les corps par les écrits poétiques d’auteurs et autrices argentins et français. C’est sur ce territoire commun de la scène qu’elle unissent langage populaire du cirque au langage poétique des mots. Travaillant autour de l’improvisation et de l’interactivité avec le public, elles invitent les spectateurs à intervenir dans la proposition artistique : choix des poèmes, lecture, jeux de devinettes poétiques et acrobatiques créant ainsi une performance unique. Ces dispositifs de jeux vivants sont une invitation chaleureuse, ludique pour regarder et entendre poèmes et cirque sous un nouvel angle !

Informations pratiques :

Durée 1h30.

Tout public

Sur inscription.

Médiathèque de Saint-Marc Place Vinet

Brest 29200 Finistère Bretagne



