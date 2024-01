Programme de la Médiathèque de Saint-Lys Médiathèque de saint-Lys Saint-Lys, vendredi 19 janvier 2024.

Programme de la Médiathèque de Saint-Lys En janvier, une sélection thématique sur le thème « En corps », une expo, des lectures, des rencontres de la nuit de la lecture et bien plus encore … 19 et 20 janvier Médiathèque de saint-Lys Entrée libre et gratuite

Début : 2024-01-19T16:00:00+01:00 – 2024-01-19T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T10:30:00+01:00 – 2024-01-20T11:30:00+01:00

Janvier : En corps !

– Tout le mois :

• Sélection thématique « En corps » : sport, maladie, transformation, évolution, bien-être… à l’occasion des Nuits de la lecture 2024, découvrez des ouvrages qui ont du corps !

• Exposition « Artistes en herbes » : venez découvrir les travaux des écoles de Saint-Lys issus des rencontres scolaires du Salon du livre 2023.

– Mercredi 10/01 à 10h30 à la médiathèque : Bébés lecteurs – contes et comptines pour les 0-3 ans.

– Vendredi 19/01 de 16h à 18h à la médiathèque : Nuits de la lecture « Conversation impromptue avec un écrivain au travail » avec l’autrice Violaine Bérot – Venez observer et échanger librement avec une autrice en plein travail d’écriture ! En partenariat avec le PJE de Muret.

– Samedi 20/01 à 10h30 à la médiathèque : Nuits de la lecture – Les sens, le corps et les émotions avec « Le roi très très méchant » par l’association Yogiji – lecture musicale et atelier sur les sens et émotions pour les enfants de 5 à 8 ans. Sur inscription

– Samedi 27/01 à 10h30 à la médiathèque : Raconte-moi une histoire – lectures pour les 3-6 ans.

Médiathèque de saint-Lys 1 Bis Rue du Presbytère, 31470 Saint-Lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie