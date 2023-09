Les ateliers Harry Potter Médiathèque de saint-Lys Saint-Lys Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Lys Les ateliers Harry Potter Médiathèque de saint-Lys Saint-Lys, 30 octobre 2023, Saint-Lys. Les ateliers Harry Potter Lundi 30 octobre, 14h00 Médiathèque de saint-Lys Plongez dans l’univers magique d’Harry Potter à la médiathèque de Saint-Lys pour une après-midi qui se déroulera le lundi 30 octobre, de 14h à 18h. Revêtez votre cape de sorcier, prenez votre balai magique et rejoignez-nous au Poudlard de Saint-Lys ! L’événement commencera à 14h par la cérémonie de répartition, où vous découvrirez à quelle maison de Poudlard vous appartenez : Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle ou Serdaigle. Laissez le « Choixpeau magique » décider de votre destin ! À 15h, participez à un atelier de confection de baguettes magiques, où vous pourrez créer votre propre baguette avec des pouvoirs spéciaux. À 16h30, un goûter magique vous attend, avec des délices dignes de la Grande Salle de Poudlard. À 17h, plongez dans l’art mystérieux des potions lors de notre cours de potion. Apprenez à concocter des mixtures magiques sous la supervision de nos professeurs talentueux. De plus, tout au long de l’après-midi, vous pourrez profiter de lectures captivantes, participer à une chasse aux Gallions d’Or, vous amuser avec des jeux et des animations en tout genre. Que vous soyez un fan inconditionnel de la saga ou que vous découvriez l’univers d’Harry Potter pour la première fois, cette après-midi à la médiathèque promet d’être pleine de magie, de mystère et de divertissement pour tous les sorciers et les moldus. Venez nombreux pour vivre une expérience d’Halloween inoubliable à Poudlard ! Informations et inscriptions auprès de la médiathèque Albert Camus – 05.62.23.76.05 et mediatheque@saint-lys.fr Médiathèque de saint-Lys 1 Bis Rue du Presbytère, 31470 Saint-Lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:mediatheque@saint-lys.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

