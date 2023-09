En octobre à la médiathèque Albert Camus ! Médiathèque de saint-Lys Saint-Lys, 7 octobre 2023, Saint-Lys.

En octobre à la médiathèque Albert Camus ! 7 – 30 octobre Médiathèque de saint-Lys Gratuit, inscriptions obligatoires pour les ateliers

Cet automne , une ambiance magique s’installe à la médiathèque✨ !

Voici le programme :

Pendant tout le mois : exposition « Expressions libres » du club « Photo BIS » de Bérat. Vernissage de l’exposition Samedi 14/10 à 11h.

• Samedi 7/10 à 10h30 : Atelier « Saveurs & senteurs » dans le cadre de la semaine du goût, venez découvrir le goût et les odeurs des produits de saison ! à partir de 5 ans.

• Mercredi 11/10 à 10h30 : Bébés lecteurs. Lectures et comptines pour les 0-3 ans.

• Samedi 28/10 à 10h30 : Raconte-moi une histoire. Lectures pour les 3-6 ans.

• Lundi 30/10 de 14h à 18h : Après-midi « Harry Potter », revêtez votre cape de sorcier ‍♂️, enfourchez votre balai magique et rejoignez-nous à Poudlard !

– 14h : Cérémonie de répartition, serez-vous Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle ou Serdaigle ?

– 15h : Atelier de confection de baguettes magiques

– 16h30 : Goûter magique

– 17h : Cours de potion

– Mais aussi des lectures, une chasse aux Vifs d’Or, des jeux et animations en autonomie…

Médiathèque de saint-Lys 1 Bis Rue du Presbytère, 31470 Saint-Lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@saint-lys.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 23 76 05 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:30:00+02:00 – 2023-10-07T12:30:00+02:00

2023-10-30T14:00:00+01:00 – 2023-10-30T18:00:00+01:00