Atelier « Saveurs et senteurs » Médiathèque de saint-Lys Saint-Lys Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Lys Atelier « Saveurs et senteurs » Médiathèque de saint-Lys Saint-Lys, 7 octobre 2023, Saint-Lys. Atelier « Saveurs et senteurs » Samedi 7 octobre, 10h00 Médiathèque de saint-Lys Entrée libre et gratuite ️ SEMAINE DU GOÛT ️

Date : Samedi 7 octobre Heure : À partir de 10h Lieu : Médiathèque Albert Camus

Vous avez toujours voulu affiner votre sens du goût et de l’odorat ? Ne cherchez pas plus loin ! Joignez-vous à nous ce samedi 7 octobre à la médiathèque pour une matinée de découvertes sensorielles.

Qu’est-ce qui vous attend ?

Devinettes pour tester votre odorat et votre goût.

️ Une sélection d’ouvrages pour explorer les secrets de la gastronomie.

‍ ‍ Ouvert à tous, sans inscription préalable.

Activités adaptées aux petits et aux grands. Médiathèque de saint-Lys 1 Bis Rue du Presbytère, 31470 Saint-Lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

