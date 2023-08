Journées européennes du patrimoine Médiathèque de saint-lys Saint-Lys, 16 septembre 2023, Saint-Lys.

Journées européennes du patrimoine Samedi 16 septembre, 11h00 Médiathèque de saint-lys Gratuit

Plongez au cœur de l’héritage culturel et naturel de Saint-Lys lors des prochaines Journées Européennes du Patrimoine.

A 11h00, à la médiathèque, laissez-vous enchanter par le vernissage de l’exposition « Arbres et Paysages d’Autan ».

A 14h00, l’association « Arbres et Paysages d’Autan » vous convie à une découverte exceptionnelle de la « Coulée Verte ». Explorez ce havre de verdure aux côtés de passionnés de la nature, et laissez-vous séduire par une symphonie botanique et musicale avec les « Bouilleurs de Son ». Les mélodies accompagneront vos pas tandis que vous vous plongerez dans la richesse écologique qui nous entoure !

Le parcours étant limité à trente personnes, réservez votre place pour ce moment unique !

Médiathèque de saint-lys 1 Bis Rue du Presbytère, 31470 Saint-Lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

