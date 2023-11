L’arbre à souhaits Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand Catégories d’Évènement: Gironde

L'arbre à souhaits
5 – 9 décembre
Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand
Saint-Louis-de-Montferrand
Tout public – Gratuit – Sur inscription : seulement pour les ateliers
Atelier

Participez à la fabrication de l’arbre et de ses habitants. Cet atelier est proposé pour les enfants de 6 à 12 ans sur 2 mercredis. Exposition Découvrez, toute la semaine, à la médiathèque, l’exposition abrecédaire réalisée par les enfants de l’école élémentaire les Bords de Garonne et n’oubliez pas, avant de repartir, de feuillir l’arbre à souhaits de pensées positives, d’un poème, d’un dessin ou juste votre signature. Veuillez bien vous référer aux horaires d’ouverture de la médiathèque : mardi 14h30-18h30

mercredi 10h30-13h30 et 14h30-18h30

vendredi 14h30-19h

Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand
3 Place de la Mairie
Saint-Louis-de-Montferrand
33440 Gironde
Nouvelle-Aquitaine
05 56 87 99 52

2023-12-05T14:30:00+01:00 – 2023-12-05T18:30:00+01:00

