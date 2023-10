FILLES ET GARÇONS : SUPER-HÉROS DU QUOTIDIEN Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Louis-de-Montferrand FILLES ET GARÇONS : SUPER-HÉROS DU QUOTIDIEN Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand, 18 novembre 2023, Saint-Louis-de-Montferrand. FILLES ET GARÇONS : SUPER-HÉROS DU QUOTIDIEN Samedi 18 novembre, 10h30 Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand Entrée libre Il paraît que les filles naissent dans les roses et les garçons dans les choux… Et si on inversait les rôles le temps de quelques histoires afin de casser les clichés liés aux stéréotypes de genre, inciter à réfléchir sur les inégalités et ouvrir en famille le débat sur l’égalité hommes-femmes ?

Durée 30 min Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand avenue de la Garonne Saint-Louis-de-Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Samedi 18 novembre, 10h30
Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand
avenue de la Garonne Saint-Louis-de-Montferrand
Age min 3 Age max 5

