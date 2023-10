BIEN DANS LEUR GENRE Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand, 10 novembre 2023, Saint-Louis-de-Montferrand.

BIEN DANS LEUR GENRE 10 – 25 novembre Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand Entrée libre

Venez découvrir une exposition ludique et interactive sur la question de l’égalité entre les filles et les garçons ! Les textes/quiz signés Didier JEAN & ZAD et les illustrations de Sérgio MARQUES vous réserveront des moments de rires et d’échanges constructifs entre enfants, entre adultes et en famille.

organisée en partenariat avec Utopique Editions. Exposition soutenue par le Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances.

Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand avenue de la Garonne Saint-Louis-de-Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T14:30:00+01:00 – 2023-11-10T19:00:00+01:00

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T13:00:00+01:00