LAISSE UN BLANC par le Collectif 1.68 – Exposition 12 septembre – 28 octobre Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand Entrée libre

LAISSE UN BLANC est un projet artistique pluriel, éphémère et évolutif du collectif 1.68 dont les installations ont ponctué depuis ce printemps la Parenthèse de Saint-Louis-de-Montferrand dédiée au programme métropolitain L’art dans la ville.

Au sein du collectif, la photographe Claire Lafargue a suivi les recherches des artistes plasticiens Lucie Bayens, Benjamin Begey dit Billgraben, Joan Coldefy, et des artistes performeur.ses Marjorie Stoker et Clément Muratet du collectif CCM. Elle a documenté leurs installations, leurs performances ainsi que l’évolution de la parcelle au fil des saisons.

Cette exposition retrace le projet Laisse un blanc et montre également quelques pièces des artistes plasticiens du collectif 1.68.

Vernissage le 12 septembre

En parallèle de cette exposition à la médiathèque, les installations artistiques sont visibles jusqu’à début octobre au 143-145 avenue de la Garonne à Saint-Louis-de-Montferrand et une soirée de clôture est prévue lors des Journées europénnes du patrimoine le samedi 16 septembre.

Du printemps à l’automne 2023, le collectif 1.68 déploie installations et performances sur cette parcelle au bord du fleuve qui est un bout du monde avec ses spécificités, son histoire humaine, végétale, animale et artistique, ses paysages mouvants au fil des saisons. Cette expérimentation artistique environnementale est une invitation à la cohabitation entre pratiques, humains et non-humains, artistes et passants, visiteurs et habitants sur ce lieu qui a opéré un passage du privé au public, un glissement de l’habité à l’habitable.

Plus d’infos : bordeaux-metropole.fr/laisse-un-blanc

Ce rendez-vous est issu d’un partenariat entre L’art dans la ville – Programme d’art public de Bordeaux Métropole et la Ville de Saint-Louis-de-Montferrand, et organisé en collaboration avec l’association Les Transfondations.

