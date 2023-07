Atelier découverte « Parure et musique à la Préhistoire » Médiathèque de Saint- Just Saint-Just Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Atelier découverte « Parure et musique à la Préhistoire » Jeudi 3 août, 10h30 Médiathèque de Saint- Just Le temps d'une matinée venez vous initier à l'art Préhistorique ! Après avoir découvert des reconstitution archéologique, vous pourrez créer votre collier Néolithique et construire un instrument de musique …. Médiathèque de Saint- Just Place de l'Eglise 35550 Saint-Just Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne

