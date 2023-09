Cet évènement est passé Eclairage sur le sport à Saint-Junien Médiathèque de Saint-Junien Saint-Junien Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Saint-Junien Eclairage sur le sport à Saint-Junien Médiathèque de Saint-Junien Saint-Junien, 15 septembre 2023, Saint-Junien. Eclairage sur le sport à Saint-Junien 15 et 16 septembre Médiathèque de Saint-Junien Gratuit. Participation libre. Entrée libre. Le hall de la médiathèque abritera des objets, des ouvrages et des photos autour du rugby. Des films issus d’archives familiales et illustrant le sport à Saint-Junien seront mis en avant sur le poste de consultation de la cinémathèque. Un petit quizz sur le sport à Saint-Junien à réaliser en autonomie, à partir des ouvrages, films présents à la médiathèque mais aussi des sites sportifs du territoire sera proposé (version papier disponible à l’accueil de la médiathèque et de la mairie, version numérique disponible sur les site internet de la ville de Saint-Junien). Médiathèque de Saint-Junien Rue Jean-Teilliet, 87200 Saint-Junien Saint-Junien 87200 Lotissement de Précoin Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine La médiathèque municipale de Saint-Junien propose aux lecteurs plus de 100 000 ouvrages à destination des adultes et des enfants. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T13:45:00+02:00 – 2023-09-15T18:15:00+02:00

