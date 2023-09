Cet évènement est passé Patrimoine filmique de notre territoire Médiathèque de Saint-Junien Saint-Junien Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Saint-Junien Patrimoine filmique de notre territoire Médiathèque de Saint-Junien Saint-Junien, 15 septembre 2023, Saint-Junien. Patrimoine filmique de notre territoire 15 et 16 septembre Médiathèque de Saint-Junien Gratuit. Entrée libre. La médiathèque met en avant son poste de consultation des archives audiovisuelles de la Nouvelle-Aquitaine, Mémoire Filmique, dont la Cinémathèque basée à Limoges est une des chevilles ouvrières. Plateforme en ligne de la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine Une exposition d’outils de projection (caméras, bobines…) et d’affiches de films issus de la collection de la cinémathèque sera proposée, ainsi qu’un temps de manipulation accompagée d’appareils de visionnage utilisés avant la naissance du cinéma (lanterne magique, praxinoscope, zootrope…) le samedi 17 septembre. Un quizz tout public animé par la Cinémathèque et basé sur des archives locales filmées sera organisée de 15h à 16h le mercredi 13 septembre à la médiathèque. Médiathèque de Saint-Junien Rue Jean-Teilliet, 87200 Saint-Junien Saint-Junien 87200 Lotissement de Précoin Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://cdna.memoirefilmiquenouvelleaquitaine.fr/ »}] La médiathèque municipale de Saint-Junien propose aux lecteurs plus de 100 000 ouvrages à destination des adultes et des enfants. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

