Gamers en herbe Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry, 9 mars 2024 13:00, Saint-Juéry.

Gamers en herbe Samedi 9 mars 2024, 14h00 Médiathèque de Saint-Juéry Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 49

Séance d’initiation aux jeux vidéo pour les 6/9 ans.

Comme le cinéma ou la littérature, la culture du jeu vidéo, ça s’apprend ! Quoi de mieux qu’une séance en famille pour s’initier et partager cette culture à plusieurs ? À partir de 6 ans, on peut intégrer progressivement les jeux vidéo, en respectant quelques règles de base. Durant ce rendez-vous, venez découvrir des jeux vidéo adaptés aux plus jeunes, jouer ensemble et connaître les clés pour s’y retrouver.

Pour les 6 / 9 ans accompagnés d’un parent.

1 enfant = 1 parent

Médiathèque de Saint-Juéry Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie 05 63 76 06 49 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 49 »}] Lundi : fermée

Mardi : 14h30-18h30

Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30

Jeudi : 14h30-18h30

Vendredi : 14h30-18h30

Samedi : 9h-12h et 14h-17h30 Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-09T14:00:00+01:00 – 2024-03-09T16:00:00+01:00

2024-03-09T14:00:00+01:00 – 2024-03-09T16:00:00+01:00

© Krakenimages.com