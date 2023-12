Musicalement vôtre Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry, 8 mars 2024 19:30, Saint-Juéry.

Musicalement vôtre Vendredi 8 mars 2024, 20h30 Médiathèque de Saint-Juéry Entrée libre

Café musical en lien avec la thématique « Nature sauvage »

Ce rendez-vous permet un temps d’échanges avec les bibliothécaires pour mettre en avant des artistes et des genres musicaux méconnus. Si vous souhaitez vibrer et partager vos coups de coeur musicaux avec le plus grand nombre, passez la porte du café musical !

Pour cette soirée, dédiée aux pochettes CD représentant la nature sauvage, fouillez dans les bacs des MéGA et/ou votre propre collection et venez partager vos découvertes. Un moment opportun pour également vous présenter une sélection des derniers albums ayant intégré les collections musicales des MéGA.

Adultes / adolescents.

Médiathèque de Saint-Juéry Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie 05 63 76 06 49 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 10 »}] Lundi : fermée

Mardi : 14h30-18h30

Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30

Jeudi : 14h30-18h30

Vendredi : 14h30-18h30

Samedi : 9h-12h et 14h-17h30 Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T23:00:00+01:00

2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T23:00:00+01:00

musique