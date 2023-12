Soirée gaming parents / ados Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry, 9 février 2024 17:30, Saint-Juéry.

Soirée gaming parents / ados Vendredi 9 février 2024, 18h30 Médiathèque de Saint-Juéry Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 49

Parents et ados sont invités à s’affronter et/ou coopérer sur des jeux vidéo, le temps d’une soirée festive. L’occasion de découvrir des jeux et passer un bon moment en compagnie de médiateurs en jeux vidéo.

Avec l’association Ludistart.

Prévoir un pique-nique.

Adultes / adolescents à partir de 11 ans.

Médiathèque de Saint-Juéry Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie 05 63 76 06 49 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 49 »}] Lundi : fermée

Mardi : 14h30-18h30

Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30

Jeudi : 14h30-18h30

Vendredi : 14h30-18h30

Samedi : 9h-12h et 14h-17h30 Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-09T18:30:00+01:00 – 2024-02-09T22:30:00+01:00

