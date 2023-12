Pulsations Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry, 18 janvier 2024 17:30, Saint-Juéry.

Pulsations Jeudi 18 janvier 2024, 18h30 Médiathèque de Saint-Juéry Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 49.

Impromptu littéraire avec et par Lætitia Cador de la Cie Vive-Voix

Dans le cadre des Nuits de la lecture 2024 : le corps

La musique est la langue des émotions et la littérature l’illustre sensiblement. Des textes et une femme vibrent à l’unisson. Une lecture où la voix, le corps et le souffle, le mouvement se mêlent dans une alchimie organique.

Des lectures entremêlées de danse résonneront entre les rayonnages de la médiathèque. Pour Lætitia Cador, lire à voix haute est sa manière de partager la littérature. Ses pratiques de la lecture l’ont amenée à tisser des liens entre le texte et le corps, à laisser les images s’échapper d’elle par la danse.

Tout public à partir de 7 ans.

Médiathèque de Saint-Juéry Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie 05 63 76 06 49 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 49 »}] Lundi : fermée

Mardi : 14h30-18h30

Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30

Jeudi : 14h30-18h30

Vendredi : 14h30-18h30

Samedi : 9h-12h et 14h-17h30 Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-18T18:30:00+01:00 – 2024-01-18T19:45:00+01:00

© Lætitia Cador