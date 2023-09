Des nuées de signes Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry, 2 décembre 2023, Saint-Juéry.

Des nuées de signes Samedi 2 décembre, 14h00 Médiathèque de Saint-Juéry Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 49

Atelier de pratique artistique d’après l’oeuvre* de l’artiste Rémi Groussin

Ton objectif au sein de cet atelier : mettre en lumière des rayonnages de livres, une chaise ou pourquoi pas une table, le sol de la médiathèque… Travailler la sculpture, les reliefs, les volumes et les installer au sein mêmes des espaces.

En partenariat avec le centre d’art contemporain Le Lait.

* Installée depuis le 29 septembre sur La centrale hydroélectrique du Saut de Sabo d’Arthès.

À partir de 8 ans.

Médiathèque de Saint-Juéry Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie 05 63 76 06 49 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/

Mardi : 14h30-18h30

Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30

Jeudi : 14h30-18h30

Vendredi : 14h30-18h30

Samedi : 9h-12h et 14h-17h30 Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T16:00:00+01:00

© Rémi Groussin : BLACK SUN (Motel), 2020 Néons, acier, câbles et variateurs électriques. Activation de l’œuvre lors « d’Horizons d’eaux »