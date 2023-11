Atelier de pratique artistique « Des nuées de signes » Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry, 2 décembre 2023, Saint-Juéry.

Atelier de pratique artistique « Des nuées de signes » Samedi 2 décembre, 14h00 Médiathèque de Saint-Juéry Gratuit. Sur inscription

Invité par le centre d’art Le Lait et EDF, l’artiste Rémi Groussin a imaginé une proposition sur mesure pour la centrale hydroélectrique d’Arthes, dans le Tarn. Prenant la forme d’une enseigne lumineuse, l’œuvre L’Espace au Centre proposera une extension de l’architecture, un signal dans le paysage, détournant les fonctions et les activités du lieu.

Les maîtres mots de ce projet sont les notions d’assemblage, de paysage, de réemploi, d’évolution et d’adaptation. Une prolongation du travail de l’artiste autour de l’histoire de l’enseigne publicitaire lumineuse et son rapport avec l’architecture ; ou quand l’enseigne éclaire le contexte autant que le contexte éclaire l’enseigne.

L’atelier :

« Mettre en lumière des rayonnages de livres, une chaise ou pourquoi pas une table, le sol de la médiathèque… Vos créations éphémères seront des lettres sorties des livres, mis dans l’espace en trois dimensions. Travailler la sculpture, les reliefs, les volumes et les installer au sein même du lieu, comme des œuvres in situ. »

Avec Patricia Scribe, médiatrice et chargée des ateliers au centre d’art Le Lait

À partir de 8 ans (7 ans si accompagné)

Gratuit

Médiathèque de Saint-Juéry

Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Inscription auprès de la médiathèque au 05 63 76 06 49

Un partenariat centre d’art Le Lait / médiathèques du Grand Albigeois

Médiathèque de Saint-Juéry 81160 Saint-Juéry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T16:00:00+01:00

Rémi Groussin