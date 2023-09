Une autre histoire des rolling stones Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry, 25 novembre 2023, Saint-Juéry.

Une autre histoire des rolling stones Samedi 25 novembre, 18h00 Médiathèque de Saint-Juéry Entrée libre dans la limite des places disponibles

Conférence « Bédéssinée »

« Je suis un galet de grès rouge, sable consolidé ferrugineux, formé il y a 300 millions d’années par le démantèlement de chaînes de montagnes bien plus anciennes, bien avant les dinosaures. L’érosion m’a ramené à la surface du sol et les eaux des ruisseaux et rivières m’ont charrié vers le Tarn où une main humaine m’a finalement ramassé sur la berge. Au cours de mon voyage, j’ai rencontré d’autres galets, souvent beaucoup plus durs que moi, ayant une histoire complètement différente de la mienne. Je vais vous raconter mon périple ».

Avec humour, Christophe Sénégas illustre en direct avec son coup de crayon habituel les propos scientifiques de Didier Baissières.

Avec Didier Baissières, président du Club Minéralogique de l’Albigeois et Christophe Sénégas, illustrateur.

En lien avec l’exposition « Les minéraux des berges du Tarn ».

Tout public à partir de 7 ans.

