Les minéraux des berges du Tarn Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry, 18 novembre 2023, Saint-Juéry.

Les minéraux des berges du Tarn Samedi 18 novembre, 14h30 Médiathèque de Saint-Juéry Visites sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 49.

Exposition – visites commentées en partenariat avec le Club Minéralogique de l’Albigeois

Les berges du Tarn offrent, l’été, leurs frais ombrages et, par endroits, de vastes plages constituées de sables et de galets. Désagréables aux pieds des baigneurs, les galets recèlent néanmoins bien des secrets. Amenés par les flots, quelquefois, de fort loin et d’origines variées, ils racontent l’histoire géologique de notre pays. Ils présentent, parfois, les traces d’organismes ayant vécu il y a des millions d’années, l’histoire d’océans disparus ou d’anciennes montagnes. Le Club Minéralogique de l’Albigeois vous livre tous les secrets de l’exposition lors de visites commentées.

Cette exposition sera accompagnée d’un concert dessiné (25/11).

Tout public.

Médiathèque de Saint-Juéry Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie 05 63 76 06 49 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 49 »}] Lundi : fermée

Mardi : 14h30-18h30

Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30

Jeudi : 14h30-18h30

Vendredi : 14h30-18h30

Samedi : 9h-12h et 14h-17h30 Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:30:00+01:00 – 2023-11-18T15:30:00+01:00

2023-11-18T14:30:00+01:00 – 2023-11-18T15:30:00+01:00