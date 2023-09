À petits pas Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry, 8 novembre 2023, Saint-Juéry.

À petits pas Mercredi 8 novembre, 10h00 Médiathèque de Saint-Juéry Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 49

Petites lectures pour toutes petites oreilles. Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts.

Pour les 0-3 ans.

Médiathèque de Saint-Juéry Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie 05 63 76 06 49 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 49 »}] Lundi : fermée

Mardi : 14h30-18h30

Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30

Jeudi : 14h30-18h30

Vendredi : 14h30-18h30

Samedi : 9h-12h et 14h-17h30 Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T10:00:00+01:00 – 2023-11-08T10:30:00+01:00

