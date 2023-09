Le rêve de Sam Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry, 28 octobre 2023, Saint-Juéry.

Le rêve de Sam Samedi 28 octobre, 10h30 Médiathèque de Saint-Juéry Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 49

Quatre courts métrages d’animation

Projection dans le cadre de la 22e Fête du cinéma d’animation : « Rêves et obsessions »

Quatre mini-épopées, peuplées de rêveurs persévérants : un goupil à la recherche d’un cétacé (Le Renard et la baleine), un inventeur cherchant à vivre sous l’eau (Jonas et la mer), un trio de maisons traversant les États-Unis (Home Sweet Home), une souris qui veut voler avec les oiseaux (Le Rêve de Sam).

Le renard et la baleine (Robin Joseph / Canada / 2017 ) ; Jonas et la mer (Marlies Van Der Wel / Pays-Bas / 2016) ; Home Sweet Home (Pierre Clenet, Alejandro Diaz, Romain Mazevet, Stéphane Paccolat / France / 2013) ; Le rêve de Sam (Nolwenn Roberts / France / 2018).

À partir de 4 ans.

Médiathèque de Saint-Juéry Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie 05 63 76 06 49 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 49 »}] Lundi : fermée

Mardi : 14h30-18h30

Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30

Jeudi : 14h30-18h30

Vendredi : 14h30-18h30

Samedi : 9h-12h et 14h-17h30 Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T10:30:00+02:00 – 2023-10-28T11:05:00+02:00

© Cinéma Public Films