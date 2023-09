Du cinéma… en réalité virtuelle ! Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry, 21 octobre 2023, Saint-Juéry.

Du cinéma… en réalité virtuelle ! Samedi 21 octobre, 14h00 Médiathèque de Saint-Juéry Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Séance découverte dans le cadre de la 22e Fête du cinéma d’animation : « Rêves et obsessions »

Venez vivre une expérience cinématographique on ne peut plus originale : immergés dans le film ! Du cinéma à la réalité virtuelle il n’y a qu’un pas, et La Matrice sera là pour nous le faire découvrir.

Animée par le salon de réalité virtuelle La Matrice d’Albi.

Adultes / adolescents.

Médiathèque de Saint-Juéry Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie 05 63 76 06 49 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 10 »}] Lundi : fermée

Mardi : 14h30-18h30

Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30

Jeudi : 14h30-18h30

Vendredi : 14h30-18h30

Samedi : 9h-12h et 14h-17h30 Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

