Sonorise l’écran Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry, 20 octobre 2023, Saint-Juéry.

Sonorise l’écran Vendredi 20 octobre, 19h00 Médiathèque de Saint-Juéry Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 49

Explore l’art du doublage et du bruitage

Nuit des ados – atelier dans le cadre de la 22e Fête du cinéma d’animation : « Rêves et obsessions »

Tu as toujours rêvé de prêter ta voix à des personnages captivants ? De donner vie à des mondes imaginaires avec des sons époustouflants ? Ne cherche plus ! Cet atelier de doublage et bruitages est l’occasion idéale de laisser libre cours à ta créativité et de plonger dans l’univers fascinant du cinéma et de l’animation.

En partenariat avec l’association Studio Ampère Records.

Venir avec son pique-nique.

Adolescents de 11 à 15 ans.

Médiathèque de Saint-Juéry Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie 05 63 76 06 49 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 49 »}] Lundi : fermée

Mardi : 14h30-18h30

Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30

Jeudi : 14h30-18h30

Vendredi : 14h30-18h30

Samedi : 9h-12h et 14h-17h30 Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Studio Ampère