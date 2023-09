Le sommet des dieux Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry, 12 octobre 2023, Saint-Juéry.

Le sommet des dieux Jeudi 12 octobre, 20h15 Médiathèque de Saint-Juéry Inscription conseillée dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 49

À Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit « Kodak Vest Pocket » avec lequel ils devaient se photographier sur le toit du monde pourrait livrer la vérité.

Adapté du manga de Jiro Taniguchi. Réalisé par Patrick Imbert (France-2021).

Projection dans le cadre de la 22e Fête du cinéma d’animation : « Rêves et obsessions ».

Adultes / adolescents à partir de 10 ans.

Médiathèque de Saint-Juéry Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie 05 63 76 06 49

Mardi : 14h30-18h30

Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30

Jeudi : 14h30-18h30

Vendredi : 14h30-18h30

Samedi : 9h-12h et 14h-17h30 Entrée libre et gratuite

