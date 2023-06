Les B.A.-BA du web Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry, 3 août 2023, Saint-Juéry.

Les B.A.-BA du web Jeudi 3 août, 13h30 Médiathèque de Saint-Juéry Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Savoir se déplacer avec Internet

Présentation de différentes applications et services qui simplifieront vos déplacements ici ou ailleurs (déplacements en transports en commun, en voiture, à pied…) ; vous verrez également comment réserver un billet pour votre voyage (train, avion…).

Adultes et adolescents.

Médiathèque de Saint-Juéry Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie 05 63 76 06 49 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 10 »}] Lundi : fermée

Mardi : 14h30-18h30

Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30

Jeudi : 14h30-18h30

Vendredi : 14h30-18h30

Samedi : 9h-12h et 14h-17h30 Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T13:30:00+02:00 – 2023-08-03T16:00:00+02:00

2023-08-03T13:30:00+02:00 – 2023-08-03T16:00:00+02:00