Donne-moi des ailes Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry, 20 juillet 2023, Saint-Juéry.

Donne-moi des ailes Jeudi 20 juillet, 21h30 Médiathèque de Saint-Juéry Entrée libre

Cinéma de plein air dans le cadre de Partir en livre : lire en liberté

Inspiré par les aventures du scientifique Christian Moulec, ce film retrace l’histoire de Thomas, un adolescent qui n’est pas enthousiasmé par l’idée de passer des vacances en Camargue avec son père ornithologue. Cependant, il découvre que son père a un projet audacieux : sauver une espèce d’oie en voie de disparition en la guidant avec un ULM lors de sa migration. Ce projet rapproche père et fils, et tous deux décident de se rendre en Norvège pour le concrétiser. Un grand écran, des transats pour regarder un film sous les étoiles.

Un film de Nicolas Vanier (France, 2019). Avec les Vidéophages.

Possibilité de venir avec son fauteuil et son plaid.

En cas de mauvais temps, repli dans la médiathèque dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Médiathèque de Saint-Juéry Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie 05 63 76 06 49 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : fermée

Mardi : 14h30-18h30

Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30

Jeudi : 14h30-18h30

Vendredi : 14h30-18h30

Samedi : 9h-12h et 14h-17h30 Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T21:30:00+02:00 – 2023-07-20T23:30:00+02:00

2023-07-20T21:30:00+02:00 – 2023-07-20T23:30:00+02:00