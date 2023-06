La liberté de lire Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry, 5 juillet 2023, Saint-Juéry.

La liberté de lire Mercredi 5 juillet, 10h00 Médiathèque de Saint-Juéry Entrée libre

Atelier – Jeux dans le cadre de Partir en livre : lire en liberté

Au programme de cette matinée, des activités ludiques pour tous les âges. Venez découvrir l’univers des contes et livres jeunesse. Ateliers, jeu de piste et autres surprises vous sont réservés.

Ateliers en continu, dans la limite des places disponibles

Tout public partir de 6 ans.

Médiathèque de Saint-Juéry Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie 05 63 76 06 49 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : fermée

Mardi : 14h30-18h30

Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30

Jeudi : 14h30-18h30

Vendredi : 14h30-18h30

Samedi : 9h-12h et 14h-17h30 Entrée libre et gratuite

2023-07-05T10:00:00+02:00 – 2023-07-05T12:00:00+02:00

