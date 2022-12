Les B.A.-BA du web Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry Catégories d’évènement: Saint-Juéry

Les B.A.-BA du web Médiathèque de Saint-Juéry, 23 mars 2023, Saint-Juéry. Les B.A.-BA du web Jeudi 23 mars 2023, 13h30 Médiathèque de Saint-Juéry

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées Médiathèque de Saint-Juéry Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie Entrée libre et gratuite

05 63 76 06 49 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : fermée Mardi : 14h30-18h30 Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30 Jeudi : 14h30-18h30 Vendredi : 14h30-18h30 Samedi : 9h-12h et 14h-17h30 Google, oui mais pas que !

Venez découvrir les alternatives à Google en matière de moteur de recherches, de navigateurs internet ou encore de boîtes mails. Adultes et adolescents.

2023-03-23T13:30:00+01:00

2023-03-23T15:30:00+01:00

