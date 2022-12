Les pépites du court ! Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry Catégories d’évènement: Saint-Juéry

Les pépites du court ! Médiathèque de Saint-Juéry, 18 mars 2023, Saint-Juéry. Les pépites du court ! Samedi 18 mars 2023, 14h00 Médiathèque de Saint-Juéry

Entrée libre

Projections en partenariat avec Faites des Courts, Fête des Films Médiathèque de Saint-Juéry Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie Entrée libre et gratuite

05 63 76 06 49 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : fermée Mardi : 14h30-18h30 Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30 Jeudi : 14h30-18h30 Vendredi : 14h30-18h30 Samedi : 9h-12h et 14h-17h30 Confortablement installés dans un coin cosy de la médiathèque, découvrez le meilleur du court et les grands réalisateurs de demain. Une projection, en continu, dans le cadre de la fête du court métrage.

En continu de 14h à 16h30. Durée d’une sélection : ±1h. Adultes / adolescents.

