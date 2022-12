Tcheka, chanteur capverdien Médiathèque de Saint-Juéry, 11 mars 2023, Saint-Juéry.

Tcheka, chanteur capverdien Samedi 11 mars 2023, 10h30 Médiathèque de Saint-Juéry

Entrée libre

Concert en partenariat avec la Scène Nationale d’Albi-Tarn

Médiathèque de Saint-Juéry Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie Entrée libre et gratuite [{« link »: « https://www.sn-albi.fr »}]

05 63 76 06 49 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : fermée Mardi : 14h30-18h30 Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30 Jeudi : 14h30-18h30 Vendredi : 14h30-18h30 Samedi : 9h-12h et 14h-17h30

Une belle occasion de rencontrer Tcheka, artiste capverdien au style très personnel. Il sort son premier album Argui en 2003 sur le label Lusafrica, suivi de Nu Monda en 2005. Ce deuxième album, plus intimiste, le révèle au public et à la presse. Le chanteur-guitariste virtuose est alors lauréat du prix RFI musiques du monde, cette même année, et depuis, il tourne dans le monde entier. En toute intimité, laissez-vous porter par les chansons du Cap-Vert revisitées et teintées de sonorités actuelles !

Retrouvez, également, Tcheka en concert, à la Gare de Saint-Juéry, le jeudi 16 mars à 20h30 (billeterie).

Adultes / adolescents.



