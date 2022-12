Joue avec les sons Médiathèque de Saint-Juéry, 3 mars 2023, Saint-Juéry.

Joue avec les sons Vendredi 3 mars 2023, 09h30, 11h00 Médiathèque de Saint-Juéry

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 49

Atelier – découverte musicale animé par Patrice Dominguez, professeur de guitare et intervenant musical, en partenariat avec l’association Studio Ampère Records

Médiathèque de Saint-Juéry Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie Entrée libre et gratuite

05 63 76 06 49 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : fermée Mardi : 14h30-18h30 Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30 Jeudi : 14h30-18h30 Vendredi : 14h30-18h30 Samedi : 9h-12h et 14h-17h30

Rythme, souffle et percussions : viens découvrir le monde des sons à travers des jeux musicaux. Au programme, présentation des différentes familles d’instruments, quizz, blind-test, manipulation et essai d’instruments. Patrice Dominguez mettra entre tes mains de vrais instruments de musique durant ce moment de partage et d’écoute, afin de développer ta culture musicale.

Pour les 6 / 10 ans.



