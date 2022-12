Viens t’initier à la musique électronique Médiathèque de Saint-Juéry, 23 février 2023, Saint-Juéry.

Viens t’initier à la musique électronique Jeudi 23 février 2023, 10h30 Médiathèque de Saint-Juéry

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 49

Atelier Beatmaking et MAO (Musique assistée par ordinateur)

Médiathèque de Saint-Juéry Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie Entrée libre et gratuite

05 63 76 06 49 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/

Un atelier accompagné d’un musicien professionnel et beatmaker, Ina Cesco, pour créer ton propre morceau, ta propre instru et te familiariser avec le matériel et les techniques de composition, production, arrangement mixage et mastering par ordinateur.

Avec Ina Cesco, lauréat du coup de pouce Music in Tarn, en partenariat avec l’association Studio Ampère Records.

Venir avec un pique-nique.

Adolescents de 11 à 16 ans.



