Être parent à l'ère du tout écran
Vendredi 10 février 2023, 18h30
Médiathèque de Saint-Juéry

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 49

Rencontre / discussion sur la parentalité numérique

Médiathèque de Saint-Juéry Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie Entrée libre et gratuite

05 63 76 06 49 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : fermée Mardi : 14h30-18h30 Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30 Jeudi : 14h30-18h30 Vendredi : 14h30-18h30 Samedi : 9h-12h et 14h-17h30

Smartphone, tablette, console, ordinateur, télévision… Les écrans ont envahi nos maisons ! Vecteurs de découverte et d’ouverture vers le monde, ils sont aussi sources de conflits et d’angoisse au sein des familles. Être parent en 2023 est le parcours du combattant ! Durant un temps d’échanges convivial et encadré par un professionnel, venez partager votre expérience et faire part de vos difficultés et questions pour trouver des solutions, et être plus sereins sur la question des écrans.

Thématique de la séance : « Gérer la pression et les émotions face aux écrans quand on est parent, pas si facile ! »

Rencontre animée par Laurie Blanc, médiatrice familiale, en partenariat avec le Centre social et culturel de Saint-Juéry.

Le Centre social et culturel de Saint-Juéry, proposera sur le même créneau un rendez-vous pour les enfants/ados afin de libérer les parents le temps de la rencontre. Plus de détails au 05 63 76 07 01.

Public adulte (parent d’enfant/ado en priorité).



