Lectures dans le noir Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry Catégories d’évènement: Saint-Juéry

Tarn

Lectures dans le noir Médiathèque de Saint-Juéry, 20 janvier 2023, Saint-Juéry. Lectures dans le noir Vendredi 20 janvier 2023, 18h30 Médiathèque de Saint-Juéry

Entrée libre

Lectures pour les enfants dans le cadre des Nuits de la lecture Médiathèque de Saint-Juéry Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie Entrée libre et gratuite

05 63 76 06 49 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : fermée Mardi : 14h30-18h30 Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30 Jeudi : 14h30-18h30 Vendredi : 14h30-18h30 Samedi : 9h-12h et 14h-17h30 Dans un décor mystérieux, toutes lumières éteintes, ombres, bruitages, pour frissonner (mais pas trop!), une mise en scène de lectures d’albums spécialement sélectionnés pour ces Nuits de la Lecture 2023. Viens en famille, pour partager ce moment d’écoute concocté par les bibliothécaires. À partir de 5 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T18:30:00+01:00

2023-01-20T19:30:00+01:00 © Serguey Nivens

Détails Catégories d’évènement: Saint-Juéry, Tarn Autres Lieu Médiathèque de Saint-Juéry Adresse Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Ville Saint-Juéry lieuville Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry Departement Tarn

Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-juery/

Lectures dans le noir Médiathèque de Saint-Juéry 2023-01-20 was last modified: by Lectures dans le noir Médiathèque de Saint-Juéry Médiathèque de Saint-Juéry 20 janvier 2023 Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry Saint-Juéry

Saint-Juéry Tarn