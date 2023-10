Le sommet des dieux Médiathèque de Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans, 9 décembre 2023, Saint-Jean-en-Royans.

Saint-Jean-en-Royans,Drôme

Film d’animation franco-luxembourgeois réalisé par Patrick Imbert, sorti en 2021. Adaptation du manga Le Sommet des dieux de Jirō Taniguchi, d’après le roman de Baku Yumemakura. Le film reçoit le César du meilleur film d’animation lors des César 2022..

2023-12-09 18:30:00 fin : 2023-12-09 . .

Médiathèque de Saint-Jean-en-Royans Rue Pasteur

Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



French-Luxembourg animated film directed by Patrick Imbert, released in 2021. Adaptation of the manga Summit of the Gods by Jir? Taniguchi, based on the novel by Baku Yumemakura. The film won the César for Best Animated Film at the 2022 César Awards.

Película de animación franco-luxemburguesa dirigida por Patrick Imbert, estrenada en 2021. Adaptación del manga Summit of the Gods de Jir? Taniguchi, basado en la novela de Baku Yumemakura. La película ganó el César a la mejor película de animación en los Premios César de 2022.

Ein französisch-luxemburgischer Animationsfilm unter der Regie von Patrick Imbert, der 2021 veröffentlicht wurde. Adaption des Mangas Der Gipfel der Götter von Jir? Taniguchi, basierend auf dem Roman von Baku Yumemakura. Der Film wurde bei der César-Verleihung 2022 mit dem César für den besten Animationsfilm ausgezeichnet.

Mise à jour le 2023-10-04 par Office de Tourisme Vercors Drôme