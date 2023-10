Qui sont nos amis les oiseaux Médiathèque de Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Jean-en-Royans Qui sont nos amis les oiseaux Médiathèque de Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans, 20 octobre 2023, Saint-Jean-en-Royans. Saint-Jean-en-Royans,Drôme Une soirée pyjama à la rencontre de nos amis les oiseaux !.

2023-10-20 18:30:00 fin : 2023-10-20 19:30:00. .

Médiathèque de Saint-Jean-en-Royans Rue Pasteur

Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A sleepover to meet our bird friends! ¡Una fiesta de pijamas para conocer a nuestros amigos los pájaros! Eine Pyjamaparty zur Begegnung mit unseren Freunden, den Vögeln!

