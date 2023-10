Fête du réseau Médiathèque de Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans, 7 octobre 2023, Saint-Jean-en-Royans.

Saint-Jean-en-Royans,Drôme

Journée « portes ouvertes » festive à la médiathèque de St Jean-en-Royans dans le cadre de la Fête du réseau. Ouverture en continu de 10h à 17h, avec des temps forts et un spectacle à 17h..

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 19:00:00. .

Médiathèque de Saint-Jean-en-Royans Rue Pasteur

Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Festive open day at the St Jean-en-Royans media library as part of the Fête du réseau. Open continuously from 10am to 5pm, with highlights and a show at 5pm.

Jornada festiva de puertas abiertas en la biblioteca multimedia de St Jean-en-Royans, en el marco de la Fiesta de la red. Apertura ininterrumpida de 10.00 a 17.00 h, con un espectáculo a las 17.00 h.

Festlicher « Tag der offenen Tür » in der Mediathek von St Jean-en-Royans im Rahmen des Festes des Netzwerks. Durchgehende Öffnungszeiten von 10 bis 17 Uhr, mit Highlights und einer Show um 17 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme Vercors Drôme