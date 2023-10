Bar à textes avec Ella Balaert Médiathèque de Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye, 2 février 2024, Saint-Jean-de-Braye.

Bar à textes avec Ella Balaert Vendredi 2 février 2024, 19h00 Médiathèque de Saint-Jean de Braye gratuit – sur inscription

En partenariat avec les librairies indépendantes « Les Temps Modernes » – Orléans

et « Volte-Pages » – Olivet

Rencontre avec Ella Balaert

Vendredi 2 février – 19 h – Médiathèque de Saint – Jean de Braye

Dans le cadre de sa résidence Auteurs Associés CICLIC,

l’autrice nous parlera de son dernier roman autour de la

figure de Nadja, la muse d’André Breton.

Médiathèque de Saint-Jean de Braye 13 place de la commune Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

résidence lecture