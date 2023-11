Parcours en écriture dans la ville de Saint-Jean de Braye Médiathèque de Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye, 25 novembre 2023, Saint-Jean-de-Braye.

Parcours en écriture dans la ville de Saint-Jean de Braye Samedi 25 novembre, 10h00, 14h00 Médiathèque de Saint-Jean de Braye Gratuit sur réservations

Parcours en écriture

Avec la romancière et nouvelliste Ella Balaert, sur le thème de la rencontre, parcours pédestre dans la ville de Saint-Jean de Braye ponctué d’arrêts pour évoquer des anecdotes, des rencontres au fil du temps, sur les traces d’artistes comme Jeanne Champilou ou Gaudier Brzeska. Et dès 14h, profitez d’un atelier d’écriture à la médiathèque.

Samedi 25 novembre à 10h et 14h

Gratuit sur réservation à la Médiathèque de Saint-Jean de Braye et au 02.38.52.40.80

Médiathèque de Saint-Jean de Braye 13 place de la commune Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire

gratuit