Clément Joubert raconte Tosca médiathèque de Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-de-Braye

Clément Joubert raconte Tosca médiathèque de Saint Jean de Braye, 7 février 2023, Saint-Jean-de-Braye. Clément Joubert raconte Tosca Mardi 7 février, 18h00 médiathèque de Saint Jean de Braye

entrée libre

Clément Joubert , chef d’orchestre vous donne les clés pour décrypter Tosca, le célèbre opéra de Puccini médiathèque de Saint Jean de Braye 13 place de la commune 45800 Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire Clément Joubert est chef d’orchestre et conteur d’histoires, il dédramatise l’opéra et ses codes. en 1h30, il décortique l’oeuvre pour qu’elle n’ait plus aucun secret pour son auditoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-07T18:00:00+01:00

2023-02-07T20:00:00+01:00 La Fabrique Opéra Val de Loire

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Saint-Jean-de-Braye Autres Lieu médiathèque de Saint Jean de Braye Adresse 13 place de la commune 45800 Ville Saint-Jean-de-Braye Age minimum 9 Age maximum 99 lieuville médiathèque de Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Departement Loiret

médiathèque de Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-braye/

Clément Joubert raconte Tosca médiathèque de Saint Jean de Braye 2023-02-07 was last modified: by Clément Joubert raconte Tosca médiathèque de Saint Jean de Braye médiathèque de Saint Jean de Braye 7 février 2023 Médiathèque de Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Saint-Jean-de-Braye

Saint-Jean-de-Braye Loiret