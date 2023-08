[Loisirs] Livres Pop-up Médiathèque de Saint-Georges-de-Rouelley Saint-Georges-de-Rouelley, 27 septembre 2023, Saint-Georges-de-Rouelley.

[Loisirs] Livres Pop-up 27 septembre – 6 décembre Médiathèque de Saint-Georges-de-Rouelley Gratuit

Exposition : Découvrons les livres pop-up

Du 27 septembre au 6 décembre aux heures d’ouverture

Atelier : pop-up rural, découverte de la découpeuse vinyle

Mercredi 4 octobre de 14h30 à 16h30

Atelier : Réalisation d’un livre pop-up local

18 octobre, 8 et 15 novembre de 14h30 à 16h30

Médiathèque de Saint-Georges-de-Rouelley Le Bourg à Saint-Georges-de-Rouelley Saint-Georges-de-Rouelley 50720 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 09 74 97 44 34 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.stgeorgesderouelley@msm-normandie.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.msm-normandie.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T15:30:00+02:00 – 2023-09-27T17:30:00+02:00

2023-12-06T15:30:00+01:00 – 2023-12-06T17:30:00+01:00