Club Chibi Akuma Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier, 13 janvier 2024, Saint-Dizier.

Club Chibi Akuma Samedi 13 janvier 2024, 09h30 Médiathèque de Saint-Dizier Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T09:30:00+01:00 – 2024-01-13T11:30:00+01:00

Fin : 2024-01-13T09:30:00+01:00 – 2024-01-13T11:30:00+01:00

Qui n’a pas tenter de d’écrire japonais, coréen ou chinois ? De vouloir comprendre son drama ou son manga/animé dans la langue d’origine ? On tente ce samedi une petite initiation de langue. Et comme d’habitude, point sur le prix mangawa et moment dessin.

Public ados/adultes à partir de 12 ans

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

Mangas