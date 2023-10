Gribouille et la lettre du Père Noël Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier Gribouille et la lettre du Père Noël Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier, 16 décembre 2023, Saint-Dizier. Gribouille et la lettre du Père Noël Samedi 16 décembre, 10h30 Médiathèque de Saint-Dizier sur inscription gribouille exerce au secretariat deu Père Noël. Chaque jour, il trie et répond aux lettres venues du monde entier. Mais, ce travail ne lui plaît plus. Un matin, il reçoit une lettre du Père Noël qui lui propose de changer de poste.

Avec l’aide du jeune public, gribouille va alors essayer, avec plus ou moins de réussite, à diverses taches : responsable de la hotte magique, préparateur de commandes, meneur de rennes, couturier…mais ce lutin ronchon arrivera-t-il à trouver son bonheur ? Et surtout, retrouvera-t-il la joie de Noël ? Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:30:00+01:00 – 2023-12-16T11:30:00+01:00 Spectacle Détails Catégories d’Évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Médiathèque de Saint-Dizier Adresse 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Ville Saint-Dizier Departement Haute-Marne Age max 5 Lieu Ville Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier latitude longitude 48.637351;4.955741

