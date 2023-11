Soirée Jeux Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier Soirée Jeux Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier, 15 décembre 2023, Saint-Dizier. Soirée Jeux Vendredi 15 décembre, 18h30 Médiathèque de Saint-Dizier Sur inscription Jeux de rôle spécial Noël

Partons à la découverte des jeux de rôle avec nos maitres du jeu.

Public : à partir de 13 ans Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T18:30:00+01:00 – 2023-12-15T21:30:00+01:00

